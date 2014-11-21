«Detekt».. تطبيق يحمي النشطاء من تجسس الحكومات

أطلقت منظمة «العفو الدولية» تطبيقا جديدا يستهدف حماية النشطاء ومستخدمي الإنترنت من برامج التجسس، التي قد تلجأ إليها الحكومات والجهات الأمنية لتعقبهم.

ويعتمد تطبيق«Detekt» المجاني على كود مفتوح المصدر، يقوم بعمل مسح كامل لأجهزة الكمبيوتر للعثور على برامج التجسس والمراقبة المعروفة، التي تستخدمها الحكومات حول العالم، وفقا لما ورد على موقع «سي. نت» المتخصص.

وطور التطبيق، الباحث الأمني الألماني كلاوديو جوارنيري، وأطلقته منظمة «العفو الدولية» بالتعاون مع «Digitale Gesellschaft» للدفاع عن الحقوق المدنية وحماية المستهلك في ألمانيا، ومنظمة الجبهة الإلكترونية في الولايات المتحدة، ومنظمة الخصوصية الدولية في بريطانيا.

ويتوافق التطبيق مع الأجهزة، التي تعمل بنظام «ويندوز»، وتنصح منظمة «العفو الدولية» بضرورة استشارة خبير عند العثور على أي برامج تجسس على الجهاز الذي يجب أن يتم فصله مباشرة عن شبكة الإنترنت.

وأكدت المنظمة أن عدم عثور «Detekt» على تطبيقات أو برامج للتجسس، لا يعني بالضرورة عدم وجودها على الجهاز، مشيرة إلى أن الشركات المطورة لهذه النوعية من البرمجيات تعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتها ليصعب اكتشافها.