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بالصور.. جنازة عسكرية لـ 4 ضباط شرطة ضحايا حادث النوبارية بالقائد إبراهيم بالإسكندرية

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بالصور.. جنازة عسكرية لـ 4 ضباط شرطة ضحايا حادث النوبارية بالقائد إبراهيم بالإسكندرية بالصور.. جنازة عسكرية لـ 4 ضباط شرطة ضحايا حادث النوبارية بالقائد إبراهيم بالإسكندرية

 

شيع، الالاف بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، اليوم عقب شعائر صلاة الجمعة، الجنازة العسكرية لضباط الشرطة الأربعة، قد لقوا مصرعهم أمس فى الكيلو 71 طريق “القاهرة ـ الإسكندرية” الصحراوى، وبالتحديد فى مركز النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة، نتيجة حادث تصادم سيارتهم بأخرى نصف نقل، مما أدى إلى وفاتهم، و سائق النقل، .

و شارك في الجنازة قيادات مديرية أمن الإسكندرية وعلى رأسهم اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن المحافظة، وقيادات من المنطقة الشمالية العسكرية، والمئات من ضباط وأفراد مديرية الأمن، وأهالي الإسكندرية، والذي قاموا بالهتاف: “لا إله إلا الله.. شديد الحبيب الله”، وسط حالة من البكاء والنحيب.

وتم تشييع الجثامين بالأعلام المصرية وانتظار سيارات المطافي أمام المسجد وعقب انتهاء صلاة الجنازة، قد تم وضع الجثامين أعلى السيارات، وقد تقدم تلك السيارات جنازة عسكرية حملت أكليل زهور، وسط عزف ألحان الشهيد.

يذكر أن أسماء الضباط هم (أحمد عصام – عمر مظلوم – مازن مصطفى ومصطفى إسماعيل)، وتم نقل جثمانهم فجر اليوم إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية.

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