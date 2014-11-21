الانتهاء من توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بديوان المنوفية بتكلفة 1.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالديوان العام للمحافظة، بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، بطاقة 50 كيلو وات .

وأكد شيرين أن المحافظة تسعى لتعميم مشروعات الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، بما يتفق مع التطورات المتلاحقة فى مجال الطاقة من أجل بيئة نظيفة يستحقها المواطن .

وأضاف أن هذه التجربة تعد حلًا لمشكلة الطاقة الكهربائية، ويعمل على إنارة ديوان عام محافظة المنوفية بأحدث التقنيات المستخدمة فى مجال الطاقة الشمسية، موضحًا أن هناك اتجاه لإنارة شوارع شبين الكوم بهذه التقنية.

وأوضح اللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظة، أن المشروع تم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه من المزمع تعميم التجربة على معظم دواوين المديريات بالمحافظة.