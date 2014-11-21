غدًا.. وزير الآثار يتفقد أعمال الكشف والترميم بمعبد أمنحتب الثالث بالأقصر

يتفقد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الدولة لشئون الآثار، غدًا السبت ، أعمال الكشف والترميم الأثرى بالمعبد الجنائزى للملك أمنحتب الثالث بمنقطة آثار القرنة غرب الأقصر .

وسيشهد الوزير أعمال رفع التمثال الثانى للبوابة الشمالية للمعبد الجنائزى للملك أمنحتب الثالث إلى جانب زيارة عدد من المناطق الأثرية الأخرى لمتابعة سير العمل بها .

وكانت البعثة المصرية الألمانية العاملة بوادى الحيتان بالبر الغربى بالأقصر قد بدأت عملها فى رفع تمثالى الملك امنحتب الثالث فى فبراير من عام 2013 وهو المشروع الكبير لنقل التمثالين من قطعة أرض زراعية خاصة بأحد المواطنين إلى مكان جديد على مسافة 60 مترا من نحو الغرب .

ويعد التمثالان من أضخم تماثيل الملك أمنحتب الثالث حيث يبلغ طول التمثال الواحد 14 مترا ويرتكز كل منهما على قاعدة بارتفاع 4 أمتار، ليبلغ الطول الإجمالى للتمثال الواحد 18 مترا.