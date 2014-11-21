حزب الشعب الجمهوري يتهم المخابرات التركية بالعمل على إثارة “الفوضى”

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو فى تصريحات مثيرة للجدل أن رجب طيب أردوغان أثناء فترة رئاسته لمجلس الوزراء وجه تعليمات لجهاز المخابرات التركي بجمع معلومات عن الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد.

وذكر كليجدار أوغلو في تصريحات لصحيفة حرييت التركية نشرت اليوم الجمعة أن جهاز المخابرات يتدخل بشكل أو بآخر لإثارة الفوضى والاضطرابات داخل الحزب في محاولة لإضعافه،مضيفا ” لكن لا نعلم الآن هل يقدم جهاز المخابرات معلومات منتظمة عن حزبنا إلى رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو أم لا ، لأن أردوغان يتجاوز صلاحيات داود أوغلو”،بحسب قوله.

ووجه كليجدار أوغلو نداء إلى كافة أعضاء حزبه بعدم الوقوع في هذا الفخ،مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية هو بمثابة الدولة العميقة “ولقد أعلنا عن ذلك مسبقا وأكدنا أن جهاز المخابرات يجمع معلومات عنا ، ورغم ذلك لم يصدر بيان نفي من جهاز المخابرات بما قلناه ، بل التزم الصمت ، ونحن نعلم أن جهاز المخابرات يقدم معلومات بانتظام عن أنشطتنا لأردوغان”.

وأوضح زعيم المعارضة التركية أن أصوات حزب العدالة والتنمية تتعالى فقط ولا يمكنه تطبيق ذلك في الممارسة العملية ، فعلى سبيل المثال تتعالى أصواتهم ضد الولايات المتحدة ومنظمة حزب العمال الكردستاني،ولكن على أرض الواقع تقدم حكومة العدالة والتنمية تنازلات لكلا الطرفين.

وتابع كليجدار أوغلو قائلا “إنني أعلم جيدا أن هناك تعاونا وطيدا بين حكومة العدالة والتنمية والمنظمة الانفصالية،فضلا عن دفع أموال كبيرة للشركات وجماعات الضغط لتحسين علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،على عكس النبرة العالية ضد أمريكا وإسرائيل”.

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