احتفال سفارة مصر فى لبنان بتكريم محافظ البنك المركزى المصرى

أقام السفير د. محمد بدر الدين زايد سفير مصر فى لبنان، أول أمس الأربعاء، استقبال علي شرف السيد هشام رامز محافظ البنك المركز المصرى حضره وفد كبير من قيادات رجال الإقتصاد والإستثمار والقطاع المصرفى فى مصر ولبنان إحتفالاً بالتكريم الذى حصل عليه محافظ البنك المركزى المصرى من اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.

وأكد السفير زايد خلال الحفل، أن تكريم السيد رامز يعود إلى السياسة النقدية التى اتبعها والجهاز المصرفي والنجاح التى تحقق عبر الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس، والذى حمل فى طياته ثقه المواطنين فى القيادة السياسية والاقتصادية والمسار الذى تسير عليه مؤسسات الدولة. فى حين، أكد السيد رامز أن التكريم الذى حظى به يعود إلى قوة ونجاح القطاع المصرفى بأكمله وليس لشخصه فقط.

وأقيم الاحتفال أمس 20 الجارى قام فيه رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام والسيد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية بتقديم جائزة “الرؤية القيادية” والتى تمنح للانجاز المالى والمصرفى الأبرز على مستوى العالم العربى.