أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

احتفال سفارة مصر فى لبنان بتكريم محافظ البنك المركزى المصرى

Google+ Print
احتفال سفارة مصر فى لبنان بتكريم محافظ البنك المركزى المصرى احتفال سفارة مصر فى لبنان بتكريم محافظ البنك المركزى المصرى

هشام رامز محافظ البنك المركزى

أقام السفير د. محمد بدر الدين زايد سفير فى لبنان، أول أمس الأربعاء، استقبال علي شرف السيد هشام رامز محافظ البنك المركز المصرى حضره وفد كبير من قيادات رجال الإقتصاد والإستثمار والقطاع المصرفى فى مصر ولبنان إحتفالاً بالتكريم الذى حصل عليه محافظ البنك المركزى المصرى من اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.

وأكد السفير زايد خلال الحفل، أن تكريم السيد رامز يعود إلى السياسة النقدية التى اتبعها والجهاز المصرفي والنجاح التى تحقق عبر الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس، والذى حمل فى طياته ثقه المواطنين فى القيادة السياسية والاقتصادية والمسار الذى تسير عليه مؤسسات الدولة. فى حين، أكد السيد رامز أن التكريم الذى حظى به يعود إلى قوة ونجاح القطاع المصرفى بأكمله وليس لشخصه فقط.

وأقيم الاحتفال أمس 20 الجارى قام فيه رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام والسيد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية بتقديم جائزة “الرؤية القيادية” والتى تمنح للانجاز المالى والمصرفى الأبرز على مستوى العالم العربى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي