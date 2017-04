بالفيديو: برنامج رياضي للحصول على جسم كيم كارداشيان

تتساءل كثيرات عن سرّ جاذبية النجمة التلفزيونيّة كيم كارداشيان، التي استطاعت أن تنال إعجاب الجميع من خلال جسمها المثير. فهي تحرص على ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام لتبقى محافظة على قوام مشدود.

هل ترغبين بالحصول على قوام هذه النجمة المثيرة؟

"سيدتي نت" زار نادي Body Garage في "الأشرفية" ببيروت، واطلع من المدرّب بلال علوية على خطوات البرنامج الرياضيّ الخاص بالمنطقة السفليّة من الجسم.

يتضمّن هذا البرنامج 6 حركات، عليك القيام بكلّ منها 12 مرّة:

-Deadlift: تفيد المنطقة الخلفية للجسم، وأسفل الظهر.

امسكي الأوزان بيديك، وأرجعي حوضك إلى الوراء، في أثناء النزول والنهوض نحو الأرض.

-Step-Up with a Kick Back: قومي بهذه الحركة من خلال الصعود إلى الأعلى بالساق اليمنى، ومن ثم اليسرى.

-Swing: قومي بهذه الحركة من خلال تمرير "كيتل بيل" kettlebell، الذي يزن 12 كيلوغراماً بين قدميك.

-Squats with kettlebell: إلتقطي "كيتل بيل" بيديك، وقومي بحركة "السكوات". إبقي 20 ثانية، وأنت في وضعيّة القرفصاء.

-Lunge: تفيد هذه الحركة عضلات الساقين. قومي بها من خلال القرفصاء خطوة للأمام وأخرى للوراء.

-Gulte bridge on bench: اجلسي على الأرض، وضعي الأوزان على منطقة الحوض وانهضي بها إلى الأعلى.

*ملاحظة: قومي بهذا التمرين مرّات ثلاث في الأسبوع. وفي خلال أشهر ثلاثة، ستلاحظين الفرق.

شاهدي أيضاً: