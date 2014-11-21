عائلة «جريستي» صحفي «الجزيرة» تقدم التماسًا للسيسي: تصريحك يعطينا الأمل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن والدي صحفي الجزيرة الأسترالي، الذي يقضي عقوبة السجن في مصر، بيتر جريستي، قدما التماسًا للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق سراحه مع حلول أعياد الميلاد.

ووفقًا لما نشرته الإذاعة البريطانية على موقعها الإلكتروني، قال والدا جريستي، في مؤتمر صحفي، عقد في برزبن، إنهما يرحبان بالأخبار، التي تتحدث عن دراسة السيسي لموضوع إطلاق سراح ولدهما.

وجاء المؤتمر الصحفي، عقب تصريحات السيسي في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، الخميس، حيث أفاد بأنه يدرس إمكانية العفو عن صحفيي الجزيرة الأجنبيين، وأضاف: «هذا الأمر يتم بحثه ولو كان العفو عنهم مناسبا للأمن القومي المصري سنفعله».

ورحب والد جريستي بتصريح السيسي، وقال إن «هذا يعطي العائلة سببًا للأمل، وإن كان الأمل قد تحول إلى خيبة أمل في السابق».

وفي حديث والده لهيئة الإذاعة والتليفزيون الأسترالية، أوضح: «نريد أن نقول إننا بالتأكيد سعداء جدًا بهذه الأنباء، التي سمعناها، صباح اليوم، ورحبنا بالتصريحات، إنها تملؤنا بالأمل لكننا تلقينا العديد من الإشارات والرسائل على مدى 11 شهرًا مضت أو على الأقل الـ6 أشهر الماضية ملأتنا بالأمل لكن للأسف كل هذه الآمال والتوقعات انتهت بالإحباط حتى الآن».

يشار إلى أن جريستي واحد من 3 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة حُكم عليهم بالسجن 7 سنوات في يونيو الماضي بتهم عدة من بينها «نشر أخبار كاذبة».

ونفى السجناء التهم المنسوبة إليهم وقدموا استئنافا ضد الحكم.

كان السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا يتيح له ترحيل سجناء أجانب لقضاء العقوبة في بلادهم ما أثار تكهنات بالإفراج عن الاسترالي، جريستي، والكندي المصري، محمد فهمي، اللذين صدر ضدهما حكم بالسجن 7 سنوات.

ويقضي المصري باهر محمد عقوبة السجن لمدة 10 أعوام إلى جانب زميليه من شبكة «الجزيرة» القطرية، لكن لم يطرح العفو عنه حيث إنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية.