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انتحار عامل بالعاشر من رمضان شنقًا لمروره بضائقة مالية (صورة صادمة)

  • مصر
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انتحر عامل بمنطقة الأربعين بالعاشر من رمضان عقب ربط حبل حول رقبته والقفز من نافذة الشقة التي يسكن بها لمرورة بضائقة مالية.

كان اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي منطقة الأربعين بالعاشر من رمضان بالعثور على شخص مشنوق ومعلق من شرفة الدور الثاني لعمارة ألاسكا.

بالانتقال لمكان الحاد،ث تبين أن الشاب يُدعى أشرف صابر صليب، 38 عاما، عامل بشركة ألاسكا بمدينة العاشر من رمضان، وبسؤال زملائه الذين يسكنون معه بالشقة قالوا إنه «دخل غرفته وأغلق الباب ولم نعلم بما حدث سوى عقب صراخ الأهالي».

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى العاشر وجار استكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الانتحار، فيما أكد بعض المقربين من المتوفى أنه حصل علي ميراثه من والده وأعطاه لأحد الأشخاص لتشغيله إلا أنه أخذ الأموال وهرب، مما دعا المجني عليه للاقتراض وبسبب تراكم الديون عليه ومطاردات الدائنين قرر الانتحار.

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