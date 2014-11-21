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التموين توضح للمواطنين كيفية التعامل مع مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود

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التموين توضح للمواطنين كيفية التعامل مع مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود التموين توضح للمواطنين كيفية التعامل مع مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود

صرح المهندس محمد سعيد مساعد وزير والتجارة الداخلية بأن مشروع تحويل زيت الطعام إلى وقود “بيوديزل” سيتم البدء به فى محافظة بورسعيد.

وآشار فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إلى أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيـا والنقل البحري ستقوم بتوفير 5 ماكينات لتحويل زيت الطعام المستخدم إلى بيوديزل ، فضلا عن تدريب القائمين على المشروع ، على كيفية تحويل الزيت إلى سولار كما تم الاتفاق مع محافظة بورسعيد على تخصيص أماكن لها يعمل بكل ماكينة اثنين.

ولفت سعيد إلى أنه سيتم تحديد عدد الماكينات الموجودة بكل محافظة على حسب استخدام كل محافظة لكمية الزيت ، منوها إلى أنه جاري الآن التفاوض مع الصندوق الإجتماعي للتنمية لإتاحة قروض ميسرة للشباب للتمكن من شراء تلك الماكينات والتي يترواح سعرها من 6 الى 8 آلاف جنيه.
> وأوضح أن الشباب الراغب في الحصول على الماكينة عليه التقدم بطلب إلى مديرية التموين أو الغرفة التجارية التابعين لها بكل محافظة ، وأضاف أنه على سيدات المنازل وضع زيت الطهي المستخدم فى نفس العبوات التي قاموا بشرائها على تقوم كل سيدة بارسال عبوات الزيت إلى البقال التمويني الذي سيقوم بإضافة رصيد للمواطن يتراوح من 25 إلى 50 قرشا عن كل لتر.

ولفت إلى أن الشباب العاملين على ماكينة تحويل زيت الطعام المستعمل الى “بيوديزل” سيقومون بشراء زيت الطعام من البقال التمويني مقابل 25 قرشا عن كل لتر ، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء “البيوديزل” منهم.

وأكد سعيد أن تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار سيعمل على إضافة عائد مادي للمواطن على البطاقة التموينية يحصل مقابله على سلع غذائية مجانية،مما يتيح له زيادة في قيمة الدعم كما سيوفر العديد من فرص العمل وزيادة العائد المادي للبقال التمويني.

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