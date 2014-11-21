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محمد شوقى: حزين لخسارة الفراعنة

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محمد شوقى: حزين لخسارة الفراعنة محمد شوقى: حزين لخسارة الفراعنة

عبر محمد شوقى لاعب الأهلى السابق، عن حزنه بعد خروج الوطنى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2015 بغينيا الاستوائية للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة لوكالة “ona”، : حزين ومحبط جدًا بعد المرحلة اللى احنا وصلنا ليها دى، بقينا بندعى ونتمنى أن احنا نوصل كأس الأمم الأفريقية حاجة مؤلمة جدا بعد الإنجازات التاريخية اللى حققناها بالفوز بالبطولة 3 مرات على التوالى في 2006، 2008 و2010 كنا في الفترة دى “شعب واحد وفريق واحد”..الكورة فعلا مجنونة جدا في بعض الفترات.. كنت أتمنى مساعدة المنتخب “.

وكان المنتخب، قد خسر أمام تونس بالأمس بهدفين لهدف ليودع التصفيات باحتلاله المركز الثالث بالمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

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أونا

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