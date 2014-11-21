صوت الأوطان والحب والإنسانية..«جارة القمر» تطفىء الشمعة 79

كتبت: نانيس البيلى

تطفىء «جارة القمر»، اليوم الجمعة، الشمعة الـ 79 من عمرها الذى قضته فى رحلة فنية غنت فيها للأوطان وللحب وللإنسانية، فهى الأيقونة التى وضعها عشاقها فى إطار من القداسة، تصلح حبيبة وأختًا وإبنة، هى الصوت الملائكى الذى مازالت تضىء بحنجرتها أيامنا، تعددت ألقابها فهى جآرة القمَر، أسطُورة العرَب، شجَرة الأرزْ اللبنآنية، يآسمينة الشآم صآحبة الصوت الملآئكي،«سفيرة النجوم»هى السيدة فيروز.

ولدت نهاد وديع حداد والتي عرفت بـ ”فيروز” فيما بعد في 21 من نوفمبر 1935 ،تميزت بصوتها الملائكي الذي استطاعت من خلاله الاستئثار بقلوب مستمعيها في جميع أنحاء الوطن العربي،ومعظم الدول الأجنبية ، كما استطاعت أن تحتل مكانة مميزة في قلوب محبيها من عشاق فنها الجميل والطرب العربي الأصيل، ومما يدل على تميزها هي قدرتها على التربع على عرش الغناء على مر الأجيال المختلفة فحتى الآن تنال أغانيها إعجاب قطاع كبير من الشباب.

اكتشفها محمد فليفل وقدمها للإذاعة اللبنانية:

ولدت فيروز فى إحدى القرى القريبة من بيروت عام 1935 وتنتمى إلى عائلة مؤلفة من ثلاث بنات «هدى وآمال وهى «نهاد» أما الوالد فهو وديع حداد، وشقيق واحد يدعى جوزيف، وانتقلت وهى طفلة مع أسرتها إلى بيروت، لتلتحق بالمدرسة حيث مارست أداء التراتيل والغناء فى المناسبات المدرسية من خلال الأغانى المصرية التى ذاعت فى ذلك الوقت، خاصة لليلى مراد وأسمهان، وفى أواخر الأربعينات اكتشفها الفنان الموسيقى محمد فليفل، وهو أحد مؤسسى “معهد الكونسرفتوار اللبناني” حين كان يجوب المدارس بحثا عن مواهب يقدمها لكورس الإذاعة اللبنانية، والذى تعهدها بالعناية والتدريب، ودعاها للغناء عبر الإذاعة مع مجموعة من الصغار، ثم عمل على إلحاقها بمعهد الموسيقى الكونسرفتوار؟وكان محمد فليفل يؤمن بقوة المدرسة التدريبية المصرية التى أفرزت مواهب مثل “عبد الوهاب وأم كلثوم”، وهى تلاوة وتجويد القرآن الكريم فعلمها كيفيات النطق والتجويد والمقامات، فاكتسبت فيروز مهارات ساعدتها بعد ذلك على تذوق اللغة العربية، وأداء القصائد والموشحات وتمكنت من المقامات الشرقية، وربما كان ذلك من أهم ما مهد لصعود فيروز إلى قمة الغناء فى العالم العربي.

الملحن اللبنانى حليم الرومى منحها اسم «فيروز»:

كانت أول أغنياتها، من ألحان رئيس القسم الموسيقى فى ذاك الزمان الموسيقار والملحن اللبناني حليم الرومى، والذى منحها اسمها الفنى «فيروز»، وكانت انطلاقتها عندما بدأت التعاون مع عاصى الرحبانى اشتهرت بأغنيتها التى لحن لها الأخوانى رحبانى منها ” بكتب أسمك ” و ” حبيتك بالصيف ” و ” شادى ” و ” زهرة المدائن ” ، عملت فى الكثير من المسرحيات الغنائيه منها ” ميس الريم ” و ” سفر بورلوك ” و ” بياع الخواتم ” ، مع زوجها وشقيقه عاصى ومنصور الرحبانى وأبنها زياد.

فيروز والأخوان رحبانى:

قدم الأخوين رحباني معها المئات من الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية وذلك لتميزها بقصر المدة وقوة المعنى على عكس الأغاني العربية السائدة في ذلك الحين والتي كانت تمتاز بالطول، كما إنها كانت بسيطة التعبير وفي عمق الفكرة الموسيقية وتنوع المواضيع، حيث غنت الحب والأطفال، وللقدس لتمسكها بالقضية الفلسطينية، وللحزن والفرح والوطن والأم، وقدم عدد كبير من هذه الأغاني ضمن مجموعة مسرحيات من تأليف وتلحين الأخوين رحباني وصل عددها إلى خمس عشرة مسرحية تنوعت مواضيعها بين نقد الحاكم والشعب وتمجيد البطولة والحب بشتى أنواعه.

بعد وفاة زوجها عاصي عام 1986 ،خاضت فيروز تجارب عديدة مع مجموعة ملحنين ومؤلفين من أبرزهم فلمون وهبة وزكي ناصيف، لكنها عملت بشكل رئيسي مع ابنها زياد الذي قدم لها مجموعة كبيرة من الأغاني أبرزت موهبته وقدرته على خلق نمط موسيقي خاص به يستقي من الموسيقى العربية والموسيقى العالمية.

«نجمة الإذاعات» فى الخمسينيات:

لمع نجم “فيروز”، قى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وارتفعت الأصوات تطالبها بالخروج من استوديوات الاذاعة الى خشبات المسارح، لكن الفنانة الصبية، ظلت “نجمة الاذاعات” كما وصفتها مجلة “الاثنين” المصرية عام 1953، بحيث لم تغن أمام الجمهور، سوى عبر إطلالات خجولة، لا يعرف الجيل السابق عنها الكثير.

«ياسمينة الشام» تنطلق إلى فضاء الغناء المسرحى الحي وتغنى «لبنان يا أخضر حلو»:

خرجت فيروز من استوديوات الإذاعة إلى فضاء الغناء المسرحى الحي، فى صيف 1957، يوم وقفت، لأول مرة، على أدراج بعلبك من فوق خشبة مسرح “جيوبتر” ، وغنت “لبنان يا أخضر حلو” التى تقول فيها : “أنا شمعة على دراجك … أنا نقطة زيت بسراجك”، وذلك فى مهرجان الفن الشعبى اللبنانى الأول الذى أسس فيما بعد، لمهرجانات بعلبك الدولية.

فيروز «المطربة الخجولة»:

السنوات التى سبقت الظهور المسرحى للمطربة فيروز تكشف عن إطلالات قليلة ونادرة سابقة باتت اليوم شبه منسية ومجهولة، وهو ما يؤكده المؤرخ الفنى السورى الكبير “جان الكسان” فى كتابه «الرحبانيون وفيروز»، نقلاً عن مدير إذاعة دمشق فى ذاك الزمان “أحمد عسة” الذى كان له دور كبير فى احتضان فن الأخوين عاصى ومنصور وإطلاقه من الاذاعة السورية، ويضيف الكسان: “كانت الصبية فيروز صوتًا من غير صورة، تتهيب الظهور أمام الناس، ولو فى غرفة مقفلة، وترتجف كورقة عريش فى مهب الريح، ولأن موجة الشباب فى سوريا قد أنست لصوتها، وأحبته، قمنا – والحديث على لسان مدير إذاعة دمشق أحمد عسة – بمحاولة لإظهارها على المسرح للمرة الأولى، وكم كانت المحاولة شاقة”، وأضاف كانت هناك حفل لطالبات “دوحة الأدب” تخصصت فى تبنى “رقصة السماح” فى نادى الضباط، وكان هناك إصرار على ظهور فيروز، المطربة الخجولة، لكننا تغلبنا على كل المصاعب، بعدما افهمناها أنها “ستحافظ على شخصيتها” وستحاط بمجموعة من بنات العائلات، وستكون جزءا من كل، لا وحيدة وسط الأضواء، وفى هذا الجو المدرسى وبـ”التنورة والبلوزة” اللتين أصرت على ارتدائهما فى تلك الحفلة والاستغناء عن أى فستان آخر، ولدت “فيروز المسرح” بعد “فيروز الميكروفون”.

رفضت الغناء للرئيس الجزائرى “هوارى بومدين” فمنعت أغانيها 7 أشهر فى لبنان:

تكاد تكون فيروز هي الوحيدة من المغنين العرب الكبار التي لم تذكر الرؤساء والملوك في أغانيها الوطنية، وهذا جعلها على مسافة واحدة من معظم التيارات السياسية، كما ضمن لأغانيها الوطنية عمراً أطول من الأغاني الوطنية لكثير من المغنين الآخرين، وغنت للأوطان العربية وللبشر، بعيدا عن الحكام والرؤساء والملوك، وفى إحدى الوقائع تم منع أغانيها من البث لمدة سبعة أشهر فى لبنان، وذلك لرفضها الغناء للرئيس الجزائرى هوارى بومدين.