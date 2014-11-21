19 عامًا على الرحيل.. ليلى مراد قيثارة الطرب وصوت الحب لكل الأجيال

تسعة عشر عاما تمر اليوم على وفاة قيثارة الغناء العربي المطربة والفنانة القديرة ليلى مراد ، التي احتلت مكانة راسخة في قلوب الجماهير في مصر و العالم العربي،برغم اعتزالها للحياة الفنية لمدة أربعين عاما قبل وفاتها ،والتي ولدت في السابع عشر من فبراير عام 1918.

اسمها الحقيقى “ليليان ابراهيم زكى موردخاى” وهى من أسرة يهودية الأصل كان والدها ملحن وهو”زكى مراد”، و أمها “جميلة سالومون” وهى يهودية من أصل بولندى،بدأت ليلى مراد مشوارها الفنى فى سن الرابعة عشر ، حيث بدأت تعلم الغناء على يد والدها “زكى مراد” ، و الشاعر المعروف “داوود حسنى” ، وقد بدأت بالغناء فى الحفلات الخاصة إلى أن تقدمت للاذاعة كمطربة عام 1934.

وبعد نشأة هيئة الاذاعة المصرية تقدمت ليلى مراد لاختبارات الإذاعة وتم قبولها كمطربة،وتعاقدت معها الاذاعة المصرية على اقامة حفلة مرة كل أسبوع،وكانت أولى الحفلات التى تقدمها ليلى مراد للإذاعة فى السادس من يوليو عام 1934 ،وغنت فيها موشح “يا غزال زان عينيه الكحل” ، وفى عام 1937 بدأت فى تقديم اولى الاسطوانات الخاصة بها.

وفى عام 1937 قامت ليلى مراد بأولى ادوارها السينمائية فى فيلم “يحيا الحب” للمخرج محمد كريم ،والذى من خلاله لفتت اليها انظار الفنان يوسف وهبى، والذى استعان بها لتشاركه فى ثانى تجربة سينمائية له ،والتى كانت بعنوان “ليلة ممطرة” فى عام 1939.

انقطعت الفنانة ليلى مراد لفترة عن الاذاعة بسبب انشغالها بالسينما ولكنها ما ان لبثت حتى عادت مرة اخرى ، وكان ذلك فى عام 1947 من خلال أغنية ” قلبى دليلى” والتى غنتها بعد ذلك فى فيلم يحمل نفس الاسم.

تعاملت الفنانة “ليلى مراد” مع موسيقار الأجيال “محمد عبد الوهاب” فى العديد من الاغانى ، ومع العديد من الملحنين مثل محمد فوزى، منير مراد ، رياض السنباطى وغيرهم والتى قدمت من خلالهم مايقرب من 1200 اغنية.

ارتبطت الفنانة ليلى مراد بالفنان أنور وجدى بعد أول فيلم لها معه وكان من إخراجه وهو فيلم “ليلى بنت الفقراء” ، وتزوجا عام 1945 ، وتعاونا سويا فى العديد من الاعمال السينمائية اشهرها فيلم عنبر ، قلبى دليلي ، غزل بنات ، واستمر زواجهما ثمانى سنوات ثم انفصلا ، تزوجت بعد ذلك من “وجيه اباظة” ، وانجبت منه ابنها “اشرف” ، ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا بسبب ممانعة عائلة وجيه اباظة واعتراضهم منذ بداية زواجهما عليها ، وبعد فترة تزوجت الفنانة ليلى مراد من المخرج فطين عبد الوهاب والذى انجبت منه ابنها “زكى”.

قامت ليلى مراد ببطولة 27 فيلما ، اشهرها : شاطئ الغرام ، ليلى بنت الفقراء ، ليلى بنت الأغنياء ، ليلة في الظلام ، الماضى المجهول، حبيب الروح ، بنت الأكابر، سيدة القطار ، كان آخر أفلامها في السينما “الحبيب المجهول” مع حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

> بعد الاعتزال المفاجيء وهى فى قمة نجاحها و شهرتها الفنية ، بذل العديد من المقربين لها محاولات عديدة للعودة ، ولكنها أصرت على الابتعاد والثبات على موقفها ، حتى نجح الموسيقار بليغ حمدي فى الستينات فى اقناعها بمشاركته فى تقديم برنامج تليفزيونى فى تليفزيون أبو ظبى .

> أعلنت ليلى مراد إسلامها فى بداية مشوارها الفنى ، عام 1946 على يد الشيخ محمود أبو العيون وكيل الجامع الأزهر الذي كانت تداوم على حضور الدروس الدينية التي كان يلقيها ، وتوفيت مسلمة ، وبرغم مالحق بها من تهم “مغرضة” طالتها بعد ثورة يوليو وتحديدًا بعد سنة 1956 بدعوى إنها تبرعت ماديًا لإسرائيل ، وتم التحقيق معها في وقائع شهيرة ، وثبتت براءتها من كل مانسب إليها.

وكرمت ليلى مراد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورة 1998 بمنحها شهادة تقدير تسلمتها عنها الفنانة ليلى علوي، وفي عام2007 قام فريق عمل فيلم في شقة مصر الجديدة بإهداء الفيلم إلى ليلى مراد من خلال عبارة ظهرت في نهاية الفيلم ” إهداء إلى ليلى مراد …. صوت الحب لكل الأجيال ” ، كما أنتج مسلسلا بعنوان ” أنا قلبي دليلي” عام 2009 حول حياتها ليعرض خلال شهر رمضان من نفس السنة.

> كان للفنانة ليلى مراد صلة وثيقة في سنواتها الأخيرة بالشيخ محمد متولي الشعراوي – رحمه الله – حتى آخر لحظات حياتها في مساء الثلاثاء (21 نوفمبر 1995 ) ؛ حيث رحلت – رحمها الله – في تمام الساعة العاشرة مساء ، وتمت الصلاة عليها في مسجد السيدة نفيسة ، الذي كانت دائمًا تزوره وتتصدق فيه بفريضة الزكاة ، ودُفنت بمقابر العائلة بالبساتين ، رحم الله ليلى مراد رحمه واسعة جزاء ما أسعدتنا به من فنها الراقي لسنوات طويلة.

أ ش أ