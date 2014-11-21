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بالصور… انتحار عامل شنقًا بسبب ضائقة مالية بالعاشر من رمضان بالشرقية

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بالصور… انتحار عامل شنقًا بسبب ضائقة مالية بالعاشر من رمضان بالشرقية بالصور… انتحار عامل شنقًا بسبب ضائقة مالية بالعاشر من رمضان بالشرقية

انتحر عامل بالعاشر من رمضان، في العقد الثالث من العمر، صباح اليوم الجمعة، شنقًا لمروره بضائقه مالية.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من العميد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، يفيد تلقى بلاغا من أهالى منطقة المجاورة 40، بالعثور على شاب مشنوقا ومعلق بشرفة الدور الثانى بإحدى العمارات السكنية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يُدعى أشرف صابر صليب “38 عاما” عامل بشركة آلاسكا للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، مقيم بمساكن الشركة وبسؤال زملائه أفادوا مروره بضائقة مالية وعجزه عن تدبير نفقات أسرته المكونة من 5 أفراد وكان يعانى من حالة نفسة سيئة وأنه قام بالدخول لغرفته وأغلق الباب عليه ثم فوجئوا بانتحاره.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وتحرر المحضر اللازم.

 

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