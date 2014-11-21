لبيب: 16 محافظة بدأت تنفيذ مبادرة “الأفكار غير التقليدية”

صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية استجابة المحافظات لمبادرة بنك الأفكار التي تم إطلاقها وذلك للاستفادة من الأفكار والمقترحات غير التقليدية للمواطنين في المحافظات لدعم كافة أوجه التنمية وحل المشكلات التي يعانون منها بعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي تعوق حل أية مشكلات.

وأشار لبيب فى تصريحات صحفية له اليوم إلى قيام 16 محافظة بتشكيل لجان متخصصة لدراسة افكار المواطنين المقدمة لمسئولي بنك الأفكار وتقييمها فنيا وتحديد العائد من تنفيذها واختيار المناسب منها في ضوء التنفيذ الفعلي للموقع الإلكتروني ” بنك الافكار للتنمية المحلية ” الذى اطلقته وزارة التنمية المحلية لإتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار الابتكارية في كافة محافظات مصر لتسجيل افكارهم والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم والمساهمة في النهوض بها.

وأضاف أن المحافظات اتخذت الإجراءات التنفيذية حتى تأخذ الفكرة مجراها للتنفيذ الفعلي حيث قامت الوزارة بتدريب المسئولين علي تلقى الافكار من المواطنين وسرعة البت في الافكار المطروحة للاستفادة المثلى منها،مع تعريف المواطنين بكل محافظة عن اسلوب التواصل مع المسئول المحلى عن بنك الافكار من خلال الاعلام المرئي والمسموع ، إضافة إلي الجامعات الإقليمية ودواوين عموم المحافظات.

وأكد على أهمية بنك الأفكار في تفعيل دور المواطن المحلي للمشاركة في حل المشكلات المتعلقة بالشئون المحلية باعتباره شريكا أساسيا في صنع القرار وادارة المشروعات التنموية في المجتمع المحلى المقيم به،وايضاً تفعيلاً للرقابة الشعبية علي عملية التنفيذ بما يساعد الحكومة في تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين ورفع مستوي الرضا الشعبي على اسلوب تقديم الخدمات العامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة في كل محافظة تقوم بتلقي الافكار والابداعات الابتكارية وتصنيفها حسب مجالات التنمية المختلفة والتواصل مع بنك الافكار بالوزارة ، ونشر الموضوع إعلامياً من خلال وسائل النشر المختلفة بالمحافظة واختيار الافكار الخلاقة وتحديد الجهات الفنية بالمحافظة التي ستقوم بدراسة الافكار التي تم اختيارها علي أن تتلقي الرد علي موضوع الفكرة مكتوبا في مدة لا تزيد عن 15 يوما،وعند موافقة الجهة الفنية المختصة علي موضوع الفكرة تجتمع اللجنة مع صاحب الفكرة وفي حضور مندوبي الجهة الفنية المختصة لمناقشة صاحب الفكرة وعرض الوثائق المتعلقة بها ، وبعد إقرار الفكرة نهائياً يتم عرضها علي المحافظ لإقرار نشرها علي الموقع الالكتروني لبنك الافكار علي أن يتم تحميل الافكار التي يتم اقرارها فنياً ذات العائد المجتمعي علي موقع بنك الافكار بالوزارة لتنفيذها علي أرض الواقع.

أ ش أ