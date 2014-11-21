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رئيس ويجان يعتذر بعد تصريحه ' اليهود يحبون المال أكثر من غيرهم '

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رئيس ويجان يعتذر بعد تصريحه ' اليهود يحبون المال أكثر من غيرهم ' رئيس ويجان يعتذر بعد تصريحه ' اليهود يحبون المال أكثر من غيرهم '

يلقى ديف ويلان مالك نادي ويجان الإنجليزي هجوما واتهامات بالعنصرية بعد تصريحاته في إحدى الحوارات الصحفية بأن اليهود هم أكثر الناس حرصا على جمع الأموال.

وكان ويلان قد عين مدربه سكوت مالكي لإدارة ويجان وهو المدرب المتهم بإتهامات عنصرية ضد اليهود بسبب رسائل بريد إلكتروني قام بإرسالها.

ويخضع مالكي للتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على خلفية تصريحاته.

ويلان قد أجرى حوارا صحفيا مع صحيفة (جارديان) الإنجليزية قال فيها: "الشعب اليهودي حريص على مطاردة الأموال أكثر من أي شخص أخر، هم يحبون المال".

وأضاف "لا شيء أصعب من رؤية المال يخرج من أصابع يهودي".

المعروف أن بعض أندية إنجلترا يمتلكها رجال أعمال يدينون باليهودية مثل تشيلسي وتوتنام.

وكان رد الفعل ضد ديف ويلان قويا من قبل وسائل الإعلام الإنجليزية.

وفي لقائه بـ (BBC) يوم الخميس رد ويلان -77 عاما- على الانتقادات قائلا: "لا أقصد الإساءة فلدي الكثير من الأصدقاء اليهود".

ودافع ويلان عن مكاي قائلا: "أعتقد أن حب المال لا يعد هجوما، فالناس كلهم لا يحبون خسارة الأموال".

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فيديو اليوم السابع