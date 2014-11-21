البرادعى: علينا التعلم من أخطائنا والكثير من الدول العربية تفتقد الديمقراطية

قال الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، خلال محاضرة بعنوان “نظام أمنى عالمى جديد نحو عالم خال من الأسلحة النووية” أن مصر كانت على شفا حرب أهلية قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأضاف خلال المحاضرة التى عقدت مساء أمس الخميس، بمعهد السياسة التابع لكلية كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد: “لا أستطيع أن أقول إن مصر أصبحت دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة، لأن الديمقراطية ليست كـ”السعال” تأتى فى لحظة أو كالقهوة سريعة التحضير، ولن نستطيع أن نصبح دولة ديمقراطية بين ليلة وضحاها،لأن الديمقراطية ثقافة تكتسب بمرور الوقت، والعيش فى أجواء ملائمة لذلك”.

وبالحديث عن الأوضاع فى سيناء، قال البرادعى إن العنف يولد العنف، لكن هناك تطرفًا يجب مواجهته، وما تحتاجه مصر هو العدالة الانتقالية والتقارب الشامل بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن مرسى، صنع استقطابًا فى مصر أثناء فترة حكمه، ولم يعمل على لم الشمل. وتابع: “الأهم لنا فى مصر هو التعلم من أخطائنا، وأن ننظر للمستقبل، وهناك الكثير من الدول العربية تعانى وتفتقد الديمقراطية، لذا علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الآخر”.