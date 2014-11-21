أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البرادعى: علينا التعلم من أخطائنا والكثير من الدول العربية تفتقد الديمقراطية

Google+ Print
البرادعى: علينا التعلم من أخطائنا والكثير من الدول العربية تفتقد الديمقراطية البرادعى: علينا التعلم من أخطائنا والكثير من الدول العربية تفتقد الديمقراطية

قال الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، خلال محاضرة بعنوان “نظام أمنى عالمى جديد نحو عالم خال من الأسلحة النووية” أن كانت على شفا حرب أهلية قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأضاف خلال المحاضرة التى عقدت مساء أمس الخميس، بمعهد السياسة التابع لكلية كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد: “لا أستطيع أن أقول إن مصر أصبحت دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة، لأن الديمقراطية ليست كـ”السعال” تأتى فى لحظة أو كالقهوة سريعة التحضير، ولن نستطيع أن نصبح دولة ديمقراطية بين ليلة وضحاها،لأن الديمقراطية ثقافة تكتسب بمرور الوقت، والعيش فى أجواء ملائمة لذلك”.

وبالحديث عن الأوضاع فى سيناء، قال البرادعى إن العنف يولد العنف، لكن هناك تطرفًا يجب مواجهته، وما تحتاجه مصر هو العدالة الانتقالية والتقارب الشامل بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن مرسى، صنع استقطابًا فى مصر أثناء فترة حكمه، ولم يعمل على لم الشمل. وتابع: “الأهم لنا فى مصر هو التعلم من أخطائنا، وأن ننظر للمستقبل، وهناك الكثير من الدول العربية تعانى وتفتقد الديمقراطية، لذا علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الآخر”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي