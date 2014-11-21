الأمن العام: ضبط 163 سلاح ناري وتنفيذ 25202 حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، من ضبط 163 قطعة سلاح نارى من بينهم بندقية خرطوش من الأسلحة الشرطية المستولى عليها 2 لغم أرضى ، وضبط 278 قضية مخدرات ، وتنفيذ 25202 حكم قضائى متنوع وإعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتهما، بيوم 19 نوفمبر.

وقام قطاع مصلحة الأمن العام، بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 163 قطعة سلاح نارى عبارة عن، 24 بندقية آلية، ورشاش، و43 بندقية خرطوش، 20 طبنجة، 74 فرد محلى الصنع، ولغمين أرضى، 658 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و241 قطعة سلاح أبيض.

بينما فى مجال ضبط الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، تم ضبط بندقية خرطوش من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط 278 قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى, كميات من مخدر البانجو و الحشيش والهيروين، والأفيون، والفولة المخدرة، و79558 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط 7 تشكيل عصابى ضما 21 متهمين إرتكبوا 17 حادث سرقة متنوعة، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون، تم ضبط 61 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا سجين هاربين، و18 مراقب هارب .

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، تم ضبط 11 متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فرد محلى الصنع ، 10 قطع سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 25202 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى، 247 حكم جناية، و11837 حكم حبس جزئى، و2242 حكم حبس مستأنف، 8350 حكم غرامة، و2526 حكم مخالفة .

وفى مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة، تم ضبط 706 دراجة بخارية مخالفة، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط 13 سيارات مُبلغ بسرقتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية