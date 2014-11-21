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منع أغاني هيفاء وهبي وأوكا وأورتيجا من الإذاعة المصرية

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منع أغاني هيفاء وهبي وأوكا وأورتيجا من الإذاعة المصرية منع أغاني هيفاء وهبي وأوكا وأورتيجا من الإذاعة المصرية
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

أصدر عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية، قرارًا بمنع إذاعة أغنيات هيفاء وهبي وأوكا وأورتيجا لعدم دخولهم لجنة إجازة الأصوات.

وأكد عبد الرحمن في تصريحات صحفية، أنه بعد عمل لجنة استماع، تقرر منع أغنيات هيفاء وهبي، وأوكا وأرتجيا، لأنهم لم يدخلوا اختبارات لإجازة أصواتهم.

وأشار إلى أن بعض الأغاني تمت إذاعتها من قبل إبان حكم الإخوان، والكثير من الأصوات تسللت إلى الإذاعة بدون الحصول على إجازة لجان استماع.

وأوضح رشاد، أن العمل الإذاعي يسير وفقا لقواعد معمول بها منذ نشأتها عام 1934، وهي تشترط خضوع المطرب أمام لجنة اختبار لإجازة صوته، فقد تم إجازة عبد الحليم حافظ بعد نجاحه في الاختبارات، ولا يوجد أحد أفضل من عبد الحليم.

ولفت رشاد، إلي أن الدولة في مرحلة بناء، ويجب أن تسير كل الأمور في مسارها الطبيعي، موضحاً أن الإذاعة قررت منع حمزة وهيفاء وهبي وأوكا وأورتيجا، دون تعليمات من أحد، مشدداً على أنه أخذ القرار على مسؤوليته الشخصية.

وتابع رشاد، “ليس لي علاقة بالمحطات الخاصة التي تذيع أغنيات لنمرة أو هيفاء وغيرهما، وعلى حمزة ومن يريد إذاعة أغنياته في الإذاعة، أن يتقدم بطلب، ويقف أمام لجنة استماع، وإذا تمت إجازته فلا مانع من إذاعة أغنياته”.

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