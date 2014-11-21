البورصة تحقق خسائر أسبوعية تتجاوز 14 مليار جنيه وتباين بأداء مؤشراتها

فقدت البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الجاري خسائر تجاوزت 14,4 مليار جنيه ليبلغ راسمالها السوقي نحو 525 مليار جنيه مقابل 539,4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق له بإنخفاض بلغت نسبته 2,7 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية -والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه تباين اداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية”إيجي اكس 30″ بنسبة 0,02 % ليصل إلى مستوى 9258 نقطة،وانخفض مؤشر”إيجي اكس 20″ محدد الأوزان بنحو 0,83 % ليصل إلى مستوى 10689 نقطة.

فيما مالت مؤشرات السوق الثانوية للأرتفاع حيث زاد مؤشر”إيجي اكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3,22فى المائة ليصل إلى مستوى 646 نقطة و ارتفع مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا بنحو2,63 ف% ليصل إلى مستوى 1155 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 4,4 مليار جنيه من خلال تداول 975 مليون ورقة منفذة على 126 ألف عملية،مقارنة بقيم تداول بلغت 4,8 مليار جنيه من خلال تداول 976 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 11,9 مليون جنيه من خلال تداول 5,5 مليون ورقة منفذة على 1886 عملية،مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 65,88% من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة ، فيما استحوذت السندات على 34,12%.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 82,35 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق،فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 11,56 % والعرب على 6,09 % ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 272,11 مليون جنيه،بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 147,13 مليون جنيه،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بلغ 2,772مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي شراء 2,170مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 53,16 فى المائة من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46,39%،وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 114,31 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 1,479 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1409 سندا ت تقريبا.

أ ش أ