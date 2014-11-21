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محمد عساف يوقع ألبومه الجديد «ASSAF» فى أبو ظبي .. اليوم

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محمد عساف يوقع ألبومه الجديد «ASSAF» فى أبو ظبي .. اليوم محمد عساف يوقع ألبومه الجديد «ASSAF» فى أبو ظبي .. اليوم
محمد عساف فى حفل توقيع ألبومه الجديد «ASSAF» بفلسطين

محمد عساف فى حفل توقيع ألبومه الجديد «ASSAF» بفلسطين – أرشيفية

يستكمل الفنان الفلسطينى محمد عساف، نجم برنامج «آراب أيدول 2»، جولته العربية التى بدأها لتوقيع ألبومه الجديد «ASSAF»، حيث يبدأ، اليوم، ثالث محطة ضمن جولاته العربية من أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة فى The Galleria فى السادسة مساءً.

وبدأ محبوب العرب أولى جولاته العربية لتوقيع ألبومه الجديد «ASSAF» من دولة فلسطين وتحديداً من رام الله في بلازا مول فى 13 نوفمبر الماضى، وانطلق بعدها إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتكون ثانى محطات توقيع ألبومه الجديد في “الفيرجين” في مجمع السيتي مول فى 17 من الشهر الجارى.

وتشمل الجولة العربية كل من فلسطين وبيروت والإمارات والأردن ومصر.

ومن المقرر أن تكون المحطة المقبلة من الأردن في عمان، ويختتم جولته في وتحديداً بالقاهرة.

وطرح النجم الفلسطينى ألبومه الأول والذى يحمل اسم «ASSAF» فى منتصف أكتوبر الماضى، وهو من إنتاج شركة “بلاتينيوم ريكوردز”.

حفل توقيع ألبوم عساف

حفل توقيع ألبوم عساف

 

 

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