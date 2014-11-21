بالصور.. أحمد عز يظهر فى احتفال علنى لأول مرة منذ الإفراج عنه برفقة زوجته شاهيناز النجار

ظهر رجل الأعمال وأمين لجنة التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز، في أول حفل علني هو وزوجته شاهنياز النجار، عضوة مجلس الشعب في عهد مبارك عن الحزب الوطني عن دائرة المنيل، خلال الحفل السنوى الـ 25 لإنشاء «سيراميكا الجوهرة» يوم الثلاثاء الماضى.

وأكدت عضوة مجلس الشعب السابقة، شاهيناز النجار، أنها لم تنفصل عن زوجها رجل الأعمال، أحمد عز، مشددة على أن كل ما تم تداوله بشأن طلاقهما لا يزيد عن كونه مجرد شائعات.

ونشرت شاهيناز النجار صوراً لها برفقة زوجها أحم دعز عبر حسسابها الرسمى بموقع التواصل الإدجتماعى «فيس بوك»، وعلقت الدكتورة شاهيناز النجار على مجموعة الصور التى نشرتها قائلة: «أحمد عز وشاهيناز النجار فى الحفل السنوى 25 لإنشاء سيراميكا الجوهرة».