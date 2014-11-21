أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يزور مصر غدا

Google+ Print
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يزور مصر غدا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يزور مصر غدا

رئيس وزراء كوريا الجنوبية

من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ هونغ وون غدا السبت زيارة لكل من والمغرب وأذربيجان تستمر طوال الأسبوع القادم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن تشونغ سيبدأ جولته الدولية التي ستدوم سبعة أيام يوم غد السبت من مصر ، حيث سيلتقي نظيره المصري المهندس إبراهيم محلب لبحث مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في المشروع النووية المستقبلية فى مصر ، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء.

وسيتجه تشونغ بعد ذلك مباشرة إلى المغرب التي سيحل بها يوم الاثنين،وسيلتقي مع رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران،لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات البناء والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة.

وسيكون رئيس الوزراء أرفع شخصية سياسية كورية جنوبية تزور المغرب منذ ترسيم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن المحطة الأخيرة من هذه الجولة الدولية ستكون أذربيجان ، التي سيبلغها تشونغ يوم الأربعاء القادم ، ومن المخطط أن يبحث هناك التعاون الاقتصادي في مجال البنية التحتية والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والدفاع مع الرئيس إلهام علييف.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي