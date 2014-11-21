رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يزور مصر غدا

من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ هونغ وون غدا السبت زيارة لكل من مصر والمغرب وأذربيجان تستمر طوال الأسبوع القادم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن تشونغ سيبدأ جولته الدولية التي ستدوم سبعة أيام يوم غد السبت من مصر ، حيث سيلتقي نظيره المصري المهندس إبراهيم محلب لبحث مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في المشروع النووية المستقبلية فى مصر ، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء.

وسيتجه تشونغ بعد ذلك مباشرة إلى المغرب التي سيحل بها يوم الاثنين،وسيلتقي مع رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران،لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات البناء والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة.

وسيكون رئيس الوزراء أرفع شخصية سياسية كورية جنوبية تزور المغرب منذ ترسيم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن المحطة الأخيرة من هذه الجولة الدولية ستكون أذربيجان ، التي سيبلغها تشونغ يوم الأربعاء القادم ، ومن المخطط أن يبحث هناك التعاون الاقتصادي في مجال البنية التحتية والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والدفاع مع الرئيس إلهام علييف.

أ ش أ