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عصام ناس: مليار جنيه استثمارات في «القابضة لتوظيف الشباب»

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أعلن عصام ناس، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الجمعة، مساهمته بمليار جنيه استثمارات في الشركة القابضة لتوظيف الشباب، مضيفًا أنها تأتي في إطار دعم الدولة المصرية في مواجهة البطالة والقضاء عليها.

وأشار«ناس» إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي يعقد، مساء الجمعة، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة الشيخ صالح كامل، لبحث آليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، وبحث فرص الاستثمارات بمصر، وكيفية حل مشاكل الشركات العاملة في السوق المصرية التي مازالت عالقة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة متقدمة في ضخ استثمارات جديدة بجميع القطاعات في السوق المصري، بداية من مشروع محور قناة السويس، ومشروع استصلاح واستزراع أربعة ملايين فدان.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي أن «مشكلة الأرض الخاصة به بجوار سور نادي الزمالك الرياضي، والتى تبلغ قيمتها الاستثمارية 2 مليار جنيه، اقتربت من الحل، ومن المقرر إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وفندقية وإدارية بالشراكة مع هيئة الأوقاف».

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