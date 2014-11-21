«كيري» يبحث مع نظيره السعودي الحرب ضد «داعش» و«نووي إيران»

بحث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مع نظيره السعودي، سعود الفيصل، الخميس، في العاصمة الفرنسية، باريس، دور السعودية في الحرب ضد تنظيم «داعش»، والتطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في تصريح صحفي «التقى الوزير جون كيري مع وزير الخارجية السعودي، الخميس، في باريس، حيث تداولا التقدم الذي يحققه التحالف ضد (داعش)، والدور المهم الذي تضطلع به السعودية في هذا الجهد».

ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع لـ «داعش»، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا.

وأضافت ساكي أن «الوزير تداول كذلك مع الفيصل المفاوضات النووية المستمرة للاتحاد الأوروبي ومجموعة (5+1) مع ايران، بما في ذلك المخاوف المستمرة بخصوص برنامج إيران النووي».

وأشارت إلى تأكيد كيري على «التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة».

وشهدت العاصمة النمساوية، فيينا، مساء الخميس، قمة ثلاثية، جمعت كيري، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وممثلة السياسة الخارجية السابقة للاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، التي تقود المجموعة الدولية «5+1» في المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.