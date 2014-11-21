علياء الرميثي .. بصمة إذاعية مميزة في الإعلام الأمني

بخطوات هادئة، وتطلعات تتسق إلى حد كبير مع إمكاناتها العلمية والأدبية؛ تخطت علياء الرميثي حاجز الصوت في إدارة الإعلام الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال متابعتها الدؤوبة للعمل الإعلامي والصعود إلى قمة الهرم، لتضع بصمات مميزة على ما يطرحه فرع الإذاعة، الذي تديره، من أفكار وبرامج أسهمت بشكل مباشر في الارتقاء بالوعي الأمني والمروري لدى الجمهور.

وتؤكد علياء الرميثي، مديرة فرع الإذاعة في الإعلام الأمني، وخريجة الإعلام والعلاقات العامة، والحاصلة على ماجستير في الإدارة؛ أن اقتحامها لمجال الإذاعة لم يكن بتخطيط مسبق، وانما كان وليداً للصدفة الجميلة التي قادتها إلى إدارة الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي، لتكون من أوائل المؤسسين لهذا الفرع الواعد، الذي تمكن في سنوات قليلة من إحداث نقلة نوعية في التواصل اليومي مع الجمهور، ومعدي نشرات الأخبار عبر الإذاعات المختلفة، العربية والأجنبية، فضلاً عن تواصله الدائم مع برامج البث المباشر في الدولة لإرسال ملاحظات ومقترحات الجمهور ، و الرد على استفساراتهم.

رؤية ورسالة

> وبما أنها قد تعرفت عن كثب على دهاليز الصحافة المسموعة خلال دراستها الجامعية، لم يكن تحقيق الرؤية؛ والهدف من إنشاء إذاعة موجهة إلى الجمهور بالأمر الصعب عليها، حيث باشرت عملها بإعداد رسائل توعوية ومعلومات ثقافية؛ يتم بثها إلى المستمعين عبر الأثير، خصوصاً أن الغالبية العظمى من شرائح المجتمع تستمع إلى الراديو أثناء قيادة السيارة، لافتة إلى أن هذه الميزة أسهمت في توصيل حزمة من المعلومات إلى أكبر شريحة منهم باللغتين العربية والإنجليزية، ثم الهندية التي أضيفت أخيراً.

نشرة يومية

> ولم يقتصر البث الإذاعي اليومي، الذي أصبح من الإضاءات المميزة للإعلام الأمني؛ على رسائل التوعية القصيرة، بل أضيفت إلى ذلك نشرة إخبارية يومية توضح حركة السير والمرور من يوم الأحد وحتى الخميس، حيث يتم البث ثلاث مرات في أوقات الذروة صباحاً وظهراً ومساء، تليها رسائل قصيرة ونصائح توعوية، إلى جانب دعوة الجمهور إلى حضور فعاليات القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حلقة وصل

> في سياق متصل أفصحت علياء عن وجود نشرة شرطية أسبوعية تتضمن أهم الأخبار الشرطية التي حدثت خلال الأسبوع، مع الإشارة إلى الملاحظات المقدمة من قبل الجمهور عبر برامج البث المباشر، لافتة إلى أن نشرات الأخبار كافة؛ يتم بثها يومياً بالتنسيق مع معظم إذاعات الدولة، التي يبلغ عددها 23 إذاعة محلية عربية وأجنبية، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع معدي برامج البث المباشر لاستضافة أحد المسؤولين في الشرطة؛ لإلقاء الضوء على الموضوعات المتعلقة بالحملات والمؤتمرات والفعاليات، لتكون الإذاعة بذلك حلقة وصل بين الجمهور والإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

أستديو حديث

> التطور الذي طرأ على فرع الإذاعة دفع القائمين عليه إلى تأسيس أستديو إذاعي في نهاية عام 2010 ، تم تجهيزه بأحدث المعدات؛ وأكثرها تطوراً لتسجيل النشرة الشرطية، والمواد الصوتية، وكل ما يتعلق بمواد البث الإذاعي، حول هذه القفزة التي أحدثت تغييراً جذرياً في مستوى البث والتقديم قالت الرميثي: أسهم تأسيس أستديو خاص بالفرع في تقليل التكلفة المادية، وفي اختصار الوقت والجهد، ولم يعد الفرع بحاجة إلى شركات الإنتاج الخاصة، خصوصاً في ما يتعلق بإذاعة المواد الإعلانية، والتعليق الصوتي على الأحداث والمناسبات، وأصبح بمقدورنا إعداد (إسكربت) إذاعي مصاحب لجميع الحملات والفعاليات التابعة للشرطة، وتسجيلها في الأستديو الإذاعي التابع للإعلام الأمني.