"ستار أكاديمي": بعد فستان هيفا ثوب هيلدا حديث الناس

بيروت_علي حلاّل

بعد الزوبعة التي أثارها الأسبوع الماضي فستان النجمة هيفا وهبي، خطفت مقدمة برنامج "ستار أكاديمي" في حلقة الأمس الأضواء بفستانها المستوحى من ذكرى عيد الإستقلال اللبناني بتوقيع مصمم الأزياء رامي قاضي، ونالت هيلدا الإعجاب من لحظة دخولها على المسرح، وسارع رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى إبداء إعجابهم الكبير بما ارتدته.

استضاف البرايم الحادي عشر النجمة أمال ماهر التي افتتحت السهرة مع الطالبة المغربيّة ابتسام تسكت بأغنية "إتّقي ربّنا فيّ"، ومع الطالبة التونسيّة غادة الجريدي بأغنية "أول ما بتشوفني"، كما أطلّت منفردة بلوحة رومانسيّة وأغنية "ولاد النهاردة". أمال اعتبرت أن التغلّب على رهبة المسرح يجعل الفنان يفيض حبّاً ورومانسيّة، كما أشادت بجمهور "ستار أكاديمي" واصفة إياه بالرائع، وتمنّت الحظّ والتوفيق للطلاب، في استكمال مشوارهم الفنّي.

ورغم مقدرة أمال الغنائية إلا أنها أخفقت في أغنية أدتها مع الطالبة التونسية غادة، وهذا ما لاحظه الحضور، إلا أنه يمكن القول أنها لم تلجأ كغيرها من الفنانات اللواتي حللّن ضيوفاً على البرنامج، واعتمدت على غنائها بطريقة مباشرة.

إلا ان الفنان مروان خوري نشر الرومانسية على المسرح بإطلالته الثلاثة، واستطاع أن يأسر القلوب بإحساسه العالي، لاسيما حينما أطلّ عازفاً على البيانو مع الطالب المصري مينا عطا وأغنية "إنت ومعي"، كما شارك الطالب اللبناني إيلي إيليا أغنية "مش عم بتروحي"، ليختم السهرة بسولو أغنية "الليلة ليلتنا" ضمن لوحة ساحرة. خوري رأى أن الصدق في التعبير من خلال الكلمة واللحن، والإحترافيّة في التعامل مع الأغنية هما الوسيلتان الأساسيّتان لنجاح أي عمل غنائي، وليبقى عالقاً في أذهان الجمهور.

حزن ابتسام

حزنت ابتسام على مغادرة صديقها المقرب عبد السلام من الكويت، وكعادتها بعد روج أي طالب تتأثر كثيراً، إلا أن لخروج عبد السلام حالة خاصة عندها، فأتى عبد السلام وجلس إلى جانبها واحتضنها وراحت تزرف الدموع على مغادرته وانتهاء مشواره في الأكاديمية.

إستقلال لبنان

وكان لافتاً التحية التي أداها نجم "ستار أكاديمي" بموسمه التاسع جان شهيد مع الطالبين ايلي وليا من لبنان لأغنية "يا سيف على الإعدا طايل" ضمن لوحة عسكريّة حماسيّة بمناسبة قرب احتفال لبنان بعيد الإستقلال يوم السبت، ونالت اللوحة إعجاب الحاضرين في الستوديو والجمهور المتابع للبرنامج، رفرفت فيها الأعلام اللبنانيّة من على مدرّجات المسرح.

كواليس

تضايق الحضور من رائحة الغاز التي كانت منبعثة من القناديل خلال لوحة محمد شاهين.

بيتي توتل تسأل هيلدا عن المصمم الذي صمم لها فستانها.

جمهور كبير للطالبة اللبنانية ليا مخول وايلي اليا من لبنان في الستوديو.

حضور فريق كبير من محطة الـ"cbc" المصرية.

الجميع أشاد برومانسية مروان وإطلالته الناجحة وتساءل البعض لماذا أطلت أمال قبله؟.