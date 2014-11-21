اختيار الممثل الاسترالي «كريس هيمسورث» أكثر الرجال جاذبية لعام 2014

اختير الممثل الاسترالي كريس هيمسورث أكثر الرجال الأحياء جاذبية لعام 2014 في استفتاء لمجلة”بيبول يو إس”الأمريكية الذي تجريه كل عام حول أكثر الرجال والنساء جاذبية في العالم.

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي”كلوزر أف أر” أن كريس هيمسورث -31 عاما – بطل فيلم “ثور” الشهير ونجم الجزء الثاني من فيلم “ذي أفينجرز” قد علق على اختياره أكثر الرجال جاذبية بقوله “هذا أمر رائع” .. مشيرا إلى أن هيمسورث متزوج من عارضة الأزياء الأسبانية”إلزا بتاكي-38 عاما – ولهما ابنة تبلغ عامين ويتنظران طفلا آخر.

الموقع لفت إلى أن مجلة “بيبول يو إس” قد بدأت منح هذا اللقب عام 1985 باختيار الممثل ميل جيبسون ووضع صورته على غلافها وأن كلا من جوني ديب وجورج كلوني وبراد بيت وريتشارد جير قد حصلوا على لقب أكثر رجال العالم جاذبية مرتين.

أ ش أ