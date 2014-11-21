الغرفة التجارية بشمال سيناء تطالب بإعادة النظر فى قرار «حظر التجوال»

طالبت الغرفة التجارية بشمال سيناء باعادة النظر فى قرار حظر التجوال لتأثيره البالغ على الحركة الاقتصادية.

وأكد عبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء أن قرار حظر التجوال فى المحافظة يؤثر بالسلب على حركة تدفق البضائع الى محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن سيارات نقل البضائع من وإلى محافظة شمال سيناء تتنقل ليلا عبر قناة السويس، وأن هذا القرار منع من تدفق البضائع مما يؤثر على احتياجات المواطن.

وأضاف فى الاجتماع الطارىء للغرفة لمناقشة تأثير قرار حظر التجوال على المواطنين والتجار ومختلف الفئات .. بحضور عدد من التجار وممثلى النقابات والأحزاب والقيادات السياسية والشعبية بالمحافظة، أننا جميعا مع الأمن القومى والقضاء على الارهاب الذى أضر بنا، الا أن قرار الحظر سبب مشاكل كثيرة للتجار وغيرهم من النقابات وباقى المهن وفئات المجتمع .. حيث يتم اغلاق المحلات التجارية وجميع المنشآت التى تعمل ليلا مع أن معظمهم مرتبطين بسداد أقساط ، وكذلك الحرفيين والمهنيين فى مختلف القطاعات مطالبا بضرورة تقليل ساعات الحظر لاتاحة الفرصة للعمل والإنتاج.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسام رفاعى نقيب الصيادلة أن جميع أهالى سيناء يدعمون الأمن القومى المصرى ولا يمانعون فى أى اجراء بشأنه .. الا أن طول ساعات الحظر التى تصل الى 14 ساعة يوميا يمثل اعاقة حقيقية لكافة الفئات من طلاب وعاملين وتجار وأطباء وصيادلة وغيرهم ، وأصبح بمثابة العقاب الجماعى لأهالى سيناء لتأثيره على المعديات والأكمنة وباقى مظاهر الحياة، مشيرا الى أن تاريخ سيناء والمجاهدين منها معروف لكل الجهات .. وأن هناك أكثر من 750 شخصا قد حصلوا على أنواط الامتياز من رئيس الجمهورية لدورهم الوطنى ، وأن ساعات الحظر تصل الى 14 ساعة .. مما يمثل اعاقة حقيقية لكافة الفئات من طلاب وعاملين وتجار وأطباء وصيادلة وغيرهم ، وأصبح بمثابة العقاب الجماعى لأهالى سيناء لتأثيره على المعديات والأكمنة وباقى مظاهر الحياة.

وأضاف أنه ينقل استغاثات النقابات الطبية ومطالب جميع فئات المجتمع بتقليل ساعات الحظر ، واتخاذ الاجراءات الأمنية الكفيلة بتيسير حركة العبور من والى سيناء .. علاوة على تطبيق الاستثناء على الفئات المستثناة من الحظر كالأطباء والصيادلة وشركات توزيع الأدوية وغيرها.

وأشار مؤمن سمرى أحد القيادات السياسية والشعبية الى أن العريش تئن من الحظر المفروض عليها .. خاصة وأنها عاصمة المحافظة ويربط بها جميع أهالى المحافظة .. مؤكدا تأييد كافة خطوات الدولة فى القضاء على الارهاب وحماية الأمن القومى ، وأن كل أبناء سيناء مضارين من الارهاب ويطالبون بالقضاء عليه وعودة الأمن والأمان الى المنطقة.

وأعلن المهندس حسن الطويل عضو نقابة المهندسين أن أهالى سيناء قدموا الكثير من أجل حماية أمن مصر القومى والحفاظ عليه .. وأن كل شىء يهون فى سبيل مصر وأمنها ، ولن نكن عقبة فى سبيل تحقيق أى اجراء للحفاظ عليه .. الا أنه يجب مراعاة صالح المواطنين الذين تأثروا من قرار حظر التجوال.

وأعلن عبد العزيز الغالى رئيس شعبة الفنادق والمطاعم أننا مع الأمن القومى المصرى ومع فرض الحظر للقضاء على الارهاب .. الا أننا نطالب بمراجعة أوقات الحظر للتيسير على المواطنين .. مشيرا الى أن هذا القرار قد أضر بأصحاب الفنادق والمطاعم وأدى الى تعطيل العمل فى الكافتيريات وجميع الخدمات التى تعمل فى الليل مما جعل بعض أصحابها الى تسليم المفاتيح وانهاء نشاطهم لعدم قدرتهم على سداد الايجار وأجور العاملين ، ويجب اعادة النظر فى القرار وخاصة فيما يخص الكتلة السكنية لمدينة العريش.

وأضاف اللواء سعيد أحمد على الناشط السياسى أنه يجب ربط الملف التنموى مع الملف الأمنى حيث أن تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل كفيل بالقضاء على الإرهاب، وانما بتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

و أشار سليمان الغزال أحد القيادات الشعبية الى تضرر جميع أهالى العريش خاصة من قرار الحظر ، وأنه يجب مراجعة القرار للتيسير على المواطنين والحد من معاناتهم من القرار .

> وأعلن شرف السيد خلف رئيس مجلس ادارة جمعية روافد الخير وممثل حزب الوفد أن القرار ضرورى للقضاء على الارهاب ونحن معه الا أن جميع من قاموا بعمليات ارهابية ضد قواتنا من خارج سيناء ، ويجب توضيح ذلك والتواصل مع الاعلام لنقل معاناتنا من قرار حظر التجوال .

واتفق الحضور على إعداد مذكرة شاملة آثار القرار والأضرار الواقعة على مواطنى المحافظة وخاصة العريش العاصمة واقتراح الحلول المناسبة لعرضها على اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والأجهزة الأمنية لعرضها على الجهات المسئولة عن اتخاذ القرار.