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إحالة 11 إخوانيًا للنيابة العسكرية لتورطهم في قطع السكة الحديد بكفر الشيخ

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إحالة 11 إخوانيًا للنيابة العسكرية لتورطهم في قطع السكة الحديد بكفر الشيخ إحالة 11 إخوانيًا للنيابة العسكرية لتورطهم في قطع السكة الحديد بكفر الشيخ

قرر المستشار محمد عبدالقادر الحلو المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ إحالة 11 متهما من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم للنيابة العسكرية وفقًا لقانون حماية المنشآت وذلك لتورطهم في قطع السكة الحديد.

وترجع أحداث قضية القطار لـ18 أغسطس الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 متهمين بقطع شريط السكة الحديد، قبالة قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، بطول متر من الجانبين، واعترفا بارتكاب الواقعة، للانتقام من الشرطة عقب حبس أصدقائهم.

وتعود أحداث قضية المحكمة إلى 8 سبتمبر، بارتكاب 5 من أنصار الإخوان واقعة انفجار بغرفة المحامين، وتبين أنها عبارة عن «بمب» أطفال تم وضعه بكيس شيبسي داخل كيس أسود ولم يحدث ثمة إصابات أو خسائر.

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