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«والت ديزني» تنفي إقامة فرع لها في مصر

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«والت ديزني» تنفي إقامة فرع لها في مصر «والت ديزني» تنفي إقامة فرع لها في مصر

نفت شركة «والت ديزني» العالمية، الجمعة، أي خطط لبناء مدينة ترفيهية في .

وقال المتحدث باسم الشركة، في بيان نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن «الشركة تبحث دائما تنمية استثماراتها، ولذا تعقد الكثير من المحادثات مع عدد من المؤسسات، ورغم أن مصر تمثل سوقا استثماريا جذابا، إلا أن الشركة ليست لديها خطط في المنطقة في الوقت الحالي».

وأوضحت الصحيفة أنه «رغم أن هذا هو خبر حزين لمحبي ديزني في مصر، إلا أن الشركة التي تدير ديزني لاند باريس أعلنت مؤخرا خسارة 150 مليون دولار للعام الماضي، مما اضطر الشركة الأم والت ديزني للتدخل لوقف أي صفقات لتمويل مشرعات جديدة».

كان وزارة الاستثمار أوضحت أن ما ذكر في المؤتمر الصحفي الذي عقد مع مسؤولي شركة ديزني، على هامش إطلاق فعاليات عروض ديزني العالمية في مصر، كان المعني به التفاوض على إمكانية إقامة عروض ديزني العالمية في مصر بشكل دوري وليس إنشاء فرع لمدينة (ديزني لاند) في مصر.

جاء ذلك تعقيبا على ما تداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن وجود مفاوضات بين وزارة الاستثمار ومسئولي شركة ديزني لإقامة فرع جديد لمدينة «ديزني لاند» في مصر.

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