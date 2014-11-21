حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محلات الصاغة 15 يومًا على ذمة التحقيق بالدقهلية‎

قررت محكمة بلقاس، حبس 9 من المتهمين 15 يوما لتكوين تشكيل عصابي لسرقة محال الصاغة تحت تهديد الأسلحة والذي قام بارتكاب عدة وقائع وحبس العملاء المتورطين معهم بالشراء وتصريف متحصلات جرائمهم .

وكان اللواء محمد الشرقاوى، تلقى بلاغًا من مركز بلقاس بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محلان لبيع المصوغات ذهبية ببندر مدينة بلقاس الخاصين بكلاً من حسن محمد محمد عليوة وملاك تاضروس يعقوب تحت تهديد الأسلحة النارية و البيضاء و إحداث إصابة بملاك تاضروس .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة كلاً من مصطفى محمد ابو طالب عبد الحليم 27سنة عاطل و مقيم حدائق القبة – القاهرة واسلام محمد ابو طالب عبد الحليم 22سنةسائق و مقيم حدائق القبة – القاهرة و احمد محمد ابو بكر احمد ابو زيد 34سنة سائق و مقيم تمى الامديد – الدقهلية واحمد محمد رضا السعيد ابو زهرة 37سنة سائق و مقيم السنبلاوين – الدقهلية وعلى حسن عبدالله بيومى 27سنة عاطل ومقيم طناش الوراق – الجيزةو بدر ابراهيم بدر ابراهيم 19سنة عاطل و مقيم حدائق القبة – القاهرة و ياسر حنفى محمود محمد 33سنة عاطل و مقيم الوراق – الجيزة و محمود حسن محمد حجاج 24سنة عامل و مقيم الوراق – الجيزة ومحمد مأمون أحمد مجاهد 38سنةسائق و مقيم شاوة – مركز المنصورة و أخرين.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط سالفى الذكر تنسيقا مع مديريات أمن القاهرة و الجيزة و بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم لتشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة محلات الصاغة بالأكراة و قيامهم بارتكاب تلك الواقعة و عدد 5 وقائع اخرى و هم واقعة المحضر رقم 23662 جنح اجا لسنـــــ2012ــة ( سرقة محل صاغة وواقعة المحضر رقم 1482 جنح الكردى لسنـــــ2012ــة ( سرقة محل صاغةو واقعة المحضر رقم 2802 جنح تمى الأمديد لسنـــــ2012ــة ( سرقة محل صاغة و واقعة المحضر رقم 10691 جنح دكرنس لسنـــــ2014ــة ( سرقة محل صاغة وواقعة المحضر رقم 12457 جنح كفر سعد لسنـــــ2014ــة ( سرقة محل صاغة و قد تم ضبط المتهمين و بحوزتهم سبائك و مشغولات ذهبية تزن حوالى 7.250 كجم .ومبلغ مالى و قدره سبعمائة وواحد ألف جنية و عدد 5 سيارات وأسلحة نارية.