بالصور.. ننشر تفاصيل تفكيك قنبلة بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية

أكدت إدارة الحماية المدنية وإدارة المفرقعات بالإسماعيلية أن القنبلة اليديوة التي تم العثور عليها مساء اليوم الخميس، كانت تحتوي علي كيلو إلا ربع تقريباً من المواد المُفجرة.

تعاملت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية مع قنبلة يدوية الصنع بشارع السلطان حسين بوسط المدينة ونجحت في تفجيرها بعد إخلاء المنطقة وعدم سقوط إصابات.

كان قد ورد بلاغ إلي مديرية أمن الإسماعيلية يفيد العثور علي جسم غريب بجوار ماركت “مترو” بشارع السلطان حسين وانقل المقدم محمد حمدان ضابط المفرقعات واللواء محمد جاد رئيس المباحث الجنائية بالمديرية واللواء مصطفي سلامة مدير الأمن.

وتعاملت إدارة المفرقعات مع القنبلة بتفجيرها عن بعد بعد إخلاء المنطقة وجاري فحص القنبلة للوقوف علي مواد تكوينها فيما تكثف القوات من تمشيطها للمنطقة للبحث عن قنابل أخري.

وقال اللواء محمد جاد رئيس المباحث الجنائية ان القنبلة كانت بها دائرة كهرباء كاملة وأنها كانت معدة للإنفجار بينما جاري فحصها للتعرف علي مكوناتها.