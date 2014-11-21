لأول مرة.. «الأوقاف» تبدأ اليوم تطبيق الضبطية القضائية لمواجهة التطرف الفكرى

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم فى تطبيق الضبطية القضائية التى حصلت عليها 100 قيادة بالأوقاف بالديوان العام، و27 مديرية على مستوى الجمهورية، لتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة. وتنتشر قيادات الأوقاف الحاصلة على كارنيهات مخصصة بالمساجد اليوم، حيث تطبق وزارة الأوقاف الضبطية القضائية لأول مرة فى تاريخها، حيث حصلت عليها من وزارة العدل السبت الماضى، وذلك بهدف مواجهة الإرهاب الفكرى والتطرف.

وتشمل حالات الضبطية القضائية، صعود المنبر دون تصريح، أو إقحام المساجد فى أمور سياسية وحزبية، أو الدعوة للتظاهر والتخريب، حيث سيقوم مأمور الضبطية القضائية، بتحرير محضر، ثم يقدم المحضر للنيابة فى القسم نفسه التابع له مباشرة.