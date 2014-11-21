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غادة عبد الرازق تروي لـ"سيدتي نت" قصّتها مع خالد يوسف

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غادة عبد الرازق تروي لـ"سيدتي نت" قصّتها مع خالد يوسف غادة عبد الرازق تروي لـ"سيدتي نت" قصّتها مع خالد يوسف

الخميس 20-11-2014 21:42

التقت الفنّانة غادة عبد الرازق مؤخراً مع المخرج خالد يوسف، في حقل ختام "مهرجان القاهرة السينمائي"، حيث جمعتهما أحاديث، بعدما سبق ووقعت خلافات بينهما إثر التعارض في آرائهما السياسيّة خلال ثورة 25 يناير. ولكن كيف عادا وتصالحا؟
 

ففي تصريح غادة لـ"سيدتي نت"، نفت ما اعتقده البعض أنّ لقاءهما في حفل الختام في المهرجان كان سبب مصالحتهما، بل أكدت أنّها تصالحت مع يوسف منذ ما يقارب العام عن طريق الصدفة، حيث التقت به في أحد المولات التجاريّة، موضحة أنّها توتّرت عندما رأته، موضحةً أنه هو من بادر إلى مناداتها، وتحدّث معها بشكل طبيعي، ومنذ ذلك الوقت بدأت الاتّصالات الهاتفيّة بينهما، للاطمئنان...
 

وأوضحت غادة أنّها تكنّ لخالد يوسف كلّ الاحترام، ومهما وقعت الخلافات بينهما، فهذا لا يعني أنّه ثمّة قطيعة بينهما، لافتةً إلى أنّ الخلافات تقع أحياناً بين أفراد الأسرة الواحدة.

 

 

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