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وفاة إبن شقيق شارون ستون بعد تناوله الهيرويين

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وفاة إبن شقيق شارون ستون بعد تناوله الهيرويين وفاة إبن شقيق شارون ستون بعد تناوله الهيرويين

الجمعة 21-11-2014 09:29

تعيش النجمة الأمريكية Sharon Stone حالة من الحزن الشديد بعد وفاة ابن شقيقها Colin، الذي تناول جرعة مفرطة من الهيرويين.

وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، أن مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس وجد Colin إبن الـ 22 عاماً، ميتاً داخل شقته بهوليوود، ومن المرجح أن يكون قد أخذ جرعة زائدة من مخدر الهيرويين، إلا أن العائلة تنتظر تقريراً يحدد سبب الوفاة الأساسي.

وقالت العائلة في بيانها "Colin كان ابناً موهوباً ورائعاً، ولكنه كان يعاني للأسف من إدمان أكبر منه، وسوف نفتقده كثيراً".

وبعد إنتشار الخبر، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتغريدات وتعليقات محبي Stone، الذين قدموا لها التعازي، متمنين لها ولعائلتها الصبر.

 

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