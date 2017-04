Katniss Everdeen تعود الى الصالات العربية

فيلمان بدأ عرضهما هذا الأسبوع في معظم الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنهما.

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1

ها هو الجزء ما قبل الأخير من سلسلة أفلام The Hunger Games الذي يشارك في بطولته Jennifer Lawrence و Josh Hutcherson و Liam Hemsworth و Woody Harrelson و Donald Sutherland و Philip Seymour Hoffman و Julianne Moore وهو من إخراج Francis Lawrence. يمهّد The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 الطريق الى المواجهة الأخيرة بين Katniss Everdeen التي تحوّلت رسمياً الى رمز أساسي للثورة التي بدأ التحضير لها للإطاحة بالرئيس Snow الذي قرر بدوره الضرب بيد من حديد كل شخص يعارضه. The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 سينال إعجاب محبي هذه السلسلة ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

‘71

فيلم يجمع بين الأكشن والدراما ومبني على وقائع حقيقية حصلت في Belfast عام 1971 حيث كانت الحرب الأهلية في أوجّها حين أرسل الجندي البريطاني Gary الى الجبهة. في هذه البلدة المقسّمة وخلال كمين ترك هذا الأخير خلف خطوط العدو. فهل سيتمكّن من العودة الى وحدته سالماً. ‘71 فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر.