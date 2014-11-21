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مسابقة ملكة جمال العرب تنطلق في تونس

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مسابقة ملكة جمال العرب تنطلق في تونس مسابقة ملكة جمال العرب تنطلق في تونس

الجمعة 21-11-2014 13:35

بدأت اللجنة المنظمة لمهرجان السياحة العربية برئاسة الشاعرة الدكتورة حنان نصر، التحضير لمسابقة انتخاب ملكة جمال العرب للعام 2014، "2014Miss Arab World"، بفتح باب الترشيح لجميع الفتيات بالعالم العربي اللواتي تنطبق عليهن الشروط التقدم للمسابقة.

وتقام هذه المسابقة في منذ العام 2006، تحت شعار الدعوة للحشمة والثقافة، وبرعاية وزارة السياحة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وموسوعة التكامل الاقتصادي العربي في جامعة الدول والمؤسسة العربية لتنظيم العلاقات التجارية والتبادل الثقافي.

وتضم المسابقة 22 دولة عربية، وهذا العام تنضم محافظة الأقصر إليها، ليكون أكبر حدث قومي في مصر في معبد الأقصر، حيث تقام فاعليات المسابقة على نهر النيل بين الأقصر وأسوان وداخل معابد قدماء المصريين، لتندمج الحضارات العربية بحضارة مصر القديمة والحديثة.

وتقول نصر إن الجديد هذا العام هو إقامة تصفيات في بعض الدول العربية منها تونس، ولبنان، والمغرب، والسعودية، ومصر.

وعن شروط التقدّم للمسابقة، فالمشتركة يجب أن تكون عربية الجنسية وعمرها بين 19 و27.

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سيدتي

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