ثروت الخرباوي: «الببلاوي» سمح لـ«الإخوان» بتهريب أموالهم للخارج

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المُنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، لم يحظر جماعة الإخوان بنص القانون ولكن قام باسترضاء الرأي العام من خلال بيان شكلي دون تقنينه.

وأوضح «الخرباوي»، في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن قرار الحظر ينتج عنه عدم التصرف في أموالهم وحظر كافة أنشطتهم ومنع الكودار من السفر إلى الخارج.

وأضاف أن تمديد «الببلاوي»، حظر الجماعة، مكنهم من تهريب الكثير من أموالهم إلى الخارج، بجانب إيجاد الحيل التي من شأنها المحافظة علي ممتلكتهم في الداخل، مضيفًا: «الببلاوي كان بيعمل ودن من طين وودن من عجين وبيقول هو أنا أقدر».