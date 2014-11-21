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المغرب تستقبل «بايدن» بـ«تمر وحليب» وأغنية في عيد ميلاده (فيديو)

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المغرب تستقبل «بايدن» بـ«تمر وحليب» وأغنية في عيد ميلاده (فيديو) المغرب تستقبل «بايدن» بـ«تمر وحليب» وأغنية في عيد ميلاده (فيديو)

«بداية حلوة».. كلمتان نطقهما نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور هبوط طائرته على أرض المملكة المغربية، الأربعاء، حيث حياه أبناؤها بـ«التمر والحليب»، وفقًا لما نشره في حسابه على «إنستجرام».

ويتواجد بايدن في المغرب للمشاركة في خامس قمة عالمية لريادة الأعمال ضمن جولة تشمل كلا من المغرب وأوكرانيا وتركيا، برفقة زوجته جيل، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

المغرب لم تكتف بـ«التمر والحليب» عند استقبال «بايدن»، بل احتفت بعيد ميلاده الثاني والسبعين، الأمر الذي اعتبرته «سي إن إن» الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الخميس، «حدثًا طريفًا»، حيث غنى عدد من الحضور له: «Happy Birth Day To You» أثناء إلقائه خطابه في قمة ريادة الأعمال، فما كان منه إلا أن ابتسم وقال: «شكرًا».

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