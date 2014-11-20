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حافظ أبو سعدة : بشر لم يحرض على العنف ونطالب بالإفراج عنه

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حافظ أبو سعدة : بشر لم يحرض على العنف ونطالب بالإفراج عنه حافظ أبو سعدة : بشر لم يحرض على العنف ونطالب بالإفراج عنه

 

القيادي الإخواني الدكتور محمد علي بشر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن قلقها لالقاء القبض علي الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان، مطالبة بالافراج عنه وعن الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو قاموا بالتحريض عليه.

وكانت قوة من مباحث قسم شبين الكوم والأمن الوطني والأمن العام، ألقت القبض علي الدكتور محمد على بشر ، بتهمة التحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة.

وجددت المنظمة في بيان لها،مساء الخميس، رفضها للدعوة لمظاهرات يوم 28نوفمبر، وأكدت على ضرورة مواجهة هؤلاء الذين يدعون للعنف بشكل واضح وانزال حكم القانون عليهم.

ومن حانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن الدعوة للتظاهر ليست جريمة طالما انها سلمية، مشيرًا إلى أن بشر من الشخصيات التى ترفض العنف.

 

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