البدانة تكلف العالم 2 تريليون دولار

ارتفعت الكلفة العالمية للبدانة أو السمنة إلى تريليوني دولار سنويا – تماثل حجم ما ينفق على التدخين أو تأثير العنف المسلح والحرب والإرهاب، بحسب تقرير صدر الخميس.

وركز تقرير معهد ماكنزي الدولي على اقتصاديات السمنة، واضعا إياه بين أعلى ثلاثة برامج اجتماعية وضعها الإنسان. وتكلف العالم 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال أحد مؤلفي التقرير، ريتشارد دوبس: “السمنة ليست قضية صحية، بل تحدي اقتصادي وتجاري كبير”، حسبما ذُكر بموقع سكاي نيوز.

وقالت المعهد إن 2.1 مليار شخص – 30 بالمائة من سكان العالم – يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وأن نحو 15 بالمائة من تكلفة الرعاية الصحية في الدول المتقدمة توجه لمحاربة السمنة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات البدانة آخذة في الارتفاع في الأسواق الناشئة، حيث تزداد هذه الدول غنى، إلى نفس المستوى الذي تتواجد عليه في الدول الأكثر تقدما. وتوقع التقرير معاناة نصف سكان العالم من زيادة الوزن بحلول عام 2030 إذا استمرت هذه العادات.