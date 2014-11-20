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محافظ سوهاج يتقدم مسيرة شعبية ضد الإرهاب بأخميم

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محافظ سوهاج يتقدم مسيرة شعبية ضد الإرهاب بأخميم محافظ سوهاج يتقدم مسيرة شعبية ضد الإرهاب بأخميم

تقدم اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، مساء الخميس، مسيرة شعبية، بمدينة أخميم تحت عنوان «في حب ضد الإرهاب».

وانطلقت المسيرة من مسجد البصراوي حتى مسجد سيدى كمال الدين، بأخميم، بهدف التأكيد على نبذ العنف والتطرف، والوقوف في وجه الأفكار الهدامة ودعوات الفتنة التي تدعو إليها الجماعات المتطرفة في مصر الآن، وتعريف الشباب بقيمة وحقيقة الدين الإسلامي السمح الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف .

شارك في المسيرة السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف بمصر والوطن العربى، والدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور أحمد حمادي، وكيل الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور محمد محمود هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمد عز الدين عبدالستار، وكيل الأزهر لشئون الدعوة، والشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ومجموعة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وأهالي أخميم.

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