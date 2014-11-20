رئيس رابطة مشجعي تشيلسي يعلن التحدي أمام مورينيو

(إفي): أكد رئيس رابطة مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي، تيم رولز يوم الخميس أن الرد على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بشأن الشكوى المتعلقة بغياب المساندة الجماهيرية، سيكون يوم السبت أمام وست بروميتش ألبيون.

وخرج مورينيو عقب مباراة البلوز الأخيرة في الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدوري بتصريحات تهاجم الجماهير، مشيرا إلى أنه يشعر بأن ملعب ستامفورد بريدج خال من المشجعين رغم امتلائه بسبب غياب الحماس والمؤازرة.

وأعلن رولز التحدي أمام المدرب، قائلا: "مورينيو لديه شعبية كبيرة بيننا، إنني واثق أنه سيجد ما يريده يوم السبت، أعتقد أن اسمه سيتردد في المدرجات طوال المباراة، لا أشك في أن الأجواء ستكون رائعة".

ويتصدر الفريق اللندني جدول الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه ساوثامبتون، وسيستضيف على ملعبه في الجولة الـ12 وست بروميتش ألبيون.

وأشار رولز إلى أن ضعف الدعم الجماهيري يرجع إلى ارتفاع عدد التذاكر، مما يحرم كثير من الجماهير المتحمسة لحضور المباريات.

كما شدد على أن تلك مشكلة تواجه جماهير معظم الفرق الإنجليزية الكبرى، بينما أكد أن فريقا صاعدا مثل بيرنلي لديه دعم جماهيري هائل في ملعبه بسبب طرح التذاكر بأسعار مناسبة.