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«القومي للأمومة» ينظم ورشة للأطفال للتعريف بحقوقهم في الميثاق الأفريقي

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«القومي للأمومة» ينظم ورشة للأطفال للتعريف بحقوقهم في الميثاق الأفريقي «القومي للأمومة» ينظم ورشة للأطفال للتعريف بحقوقهم في الميثاق الأفريقي

ألتقت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عضو اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بالاتحاد الأفريقي، بعدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12و 18 سنة، في ورشة فنية، بالتعاون مع هيئتي إنقاذ الطفولة وبلان الدولية.

وقالت الأمين العام للمجلس، الخميس، إن اللقاء تخلله ورشة عمل فنية للأطفال بهدف التعبير عن أرائهم ورؤيتهم عن طريق الرسم والإبداع لتصميم شعار « شمال إفريقيا لحقوق وميثاق الطفل الإفريقي»، المشكلة بناء على توصيات مؤتمر الطفل الإفريقي، عقد في أكتوبر الماضي، وأسفر عن ضرورة مشاركة الأطفال، وإنشاء شبكة لحقوق وميثاق الطفل الإفريقي بعضوية ممثلين عن دول ليبيا، والسودان، والمغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، وتضم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومجموعة من ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية، والقطاع الخاص وخبراء من اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل بالاتحاد الإفريقي، للعمل على تفعيل الميثاق ونشره وتبادل الخبرات لبناء قدرات المؤسسات المشاركة بالشبكة.

وأضافت «العشماوي»، أن ورشة عمل الأطفال تناولت تعريف الأطفال بحقوقهم الواردة بالميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وأهداف الشبكة سالفة الذكر والأنشطة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، واستهدفت الأطفال وذويهم والجهات المعنية بحقوق الطفل، وتفعيل المادة 31 وتنفرد بها بنود الميثاق وتنص على حقوق ومسؤوليات الطفل.

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