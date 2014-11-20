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أحمد جمال يعزي أصالة فى وفاة شقيقها

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أحمد جمال يعزي أصالة فى وفاة شقيقها أحمد جمال يعزي أصالة فى وفاة شقيقها
الفنانة أصالة وشقيقها أيهم

الفنانة أصالة وشقيقها أيهم

قدم الفنان المصرى أحمد جمال، نجم برنامج «آراب أيدول 2» تعازيه للفنانة السورية أصالة نصرى فى وفاة شقيقها أيهم.

وكتب النجم المصرى تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قائلاً: «أحر التعازي في وفاة شقيق الفنانة اصالة … اسأل الله أن يسكنة فسيح جناته وأن يلهم الفنانة اصاله وأسرته الصبر والسلوان»، وأرفق جمال تدوينته بصورة للفنانة أصالة.

وتوفى أيهم، شقيق الفنانة أصالة، اليوم الخميس، في مستشفى السلام الدولي بجلطة في الدماغ، وفقًا لبعض المقربين منهم، وأعلنت أصالة عن موعد عزاء شقيقها أيهم، وأنه سيكون يوم السبت القادم دار مناسبات الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.

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