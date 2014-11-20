مدير أمن جنوب سيناء يقود حملة أمنية في وادي فيران

شنت مديرية أمن جنوب سيناء ، بالاشتراك من قوات تابعة للجيش الثالث الميداني حملة أمنية مكبرة بمنطقة وادي فيران ، بقيادة اللواء حاتم أمين مدير الأمن يرافقه العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث و قوات من الجيش و الأمن المركزي و الأمن العام، حيث تم مداهمة وادي نسرين التابع لوادي فيران والذي يعد من أخطر المناطق من الناحية الإجرامية لوجود عناصر مطلوبة في العديد من القضايا الأمنية، وتبادلت قوات الأمن النيران مع المجرمين الذين هربوا إلى الوديان الجبلية نتيجة لكثرة قوات الأمن و أعداد الحملة التي لم يكن يتوقعها أحد ولم تقع أي إصابات بين رجال الأمن الذين أمطروا العناصر الخطرة بالرصاص دون وقوع إصابات.

> وفور هروب العناصر الإجرامية من المكان، تمكنت الحملة بعد تفتيش عدد من المنازل من ضبط 15طن من نبات البانجو المخدر و سيارات و أجهزة كهربائية مسروقة مبلغ بسرقتها.

> وقال اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء أن منطقة وادي نسرين التابعة لوادي فيران يقطن بها مجرم خطير يدعى ( على دخيل ) و الحملة كان هدفها القبض عليه لأنه يروع أمن و سلامة المواطنين وقام بعمليات سطو مسلح, و أضاف أنه تم ضبط مسروقات استولى عليها من قطع الطرق ومن بينها سيارات شركة بترول بلاعيم.

> و أوضح مدير الأمن أننا مستمرون للقضاء على هذه البؤر الإجرامية و سيتم القبض علي المتهم في القريب العاجل بعد أن نجح في هروبه.

جدير بالذكر أن منطقة وادي فيران لم تدخلها أي حملات أمنية منذ عام 2011.