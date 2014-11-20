مايكل شوماخر.. مقعد لا يتكلّم وفاقد الذاكرة

كشف صديق بطل الفورمولا 1" Michael Schumacher، السائق الفرنسي السابق Philippe Streiff، أنّ البطل يعاني من شلل تام وفقدان ذاكرةن وهو غير قادر على الكلام، كما أنّه يمضي وقته على كرسيّ متحرك.

Philippe الذي يعاني أيضاً من شلل، نتيجة تعرّضه لحادث تحطّم في البرازيل خلال الاختبارات التمهيديّة لموسم عام 1989، قال إنّ Schumacher يعاني من اضطرابات في الذاكرة والكلام منذ إيقاظه من حالة الغيبوبة الاصطناعيّة، في منتصف يونيو الماضي.

كما أكّد Philippe أنّ حالة Schumacher أفضل نسبيّاً، إلا أنّه فاقد القدرة على الكلام ومشلول ويتحرك بواسطة كرسي متحرك، مضيفاً أنّه يعاني من مشاكل في الذاكرة والنطق.

وكان طبيب بطل الفورمولا 1 قد أعلن مؤخراً أنّ البطل يصارع الموت، وحالته تتدهور.

يذكر أنّ Michael Schumacher كان قد أصيب في الرأس يوم 29 ديسمبر 2013 أثناء تزلّجه في جبال الألب الفرنسيّة.

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