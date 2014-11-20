الرد على تضامن هند صبري مع خالد أبو النجا بصور ساخنة

على الرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الممثلة التونسية هند صبري في مصر، إلا أن إعلانها عن تضامنها مع الممثل خالد أبو النجا بعد الهجوم عليه عقب تصريحاته السياسية التي انتقد فيها سياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحدثت انقساماً بين مؤيد لها ومعارض لتصريحاتها. فالبعض اتهم هند بتدخلها في الشأن السياسي المصري، وشنّت بعض الأقلام الصحفية هجوماً عنيفاً عليها وقام البعض بنشر مقالات مهينة اتهمت هند بأنها فنانة إثارة ونشر البعض صوراً ساخنة تجمعها بخالد أبو النجا في فيلمهما "مواطن ومخبر وحرامي"، وهو ما أثار نفور البعض ووصفوا اللجوء إلى نشر هذه الصور بعدم المهنية.

وكانت هند قد عبّرت عن تضامنها مع خالد أبو النجا عبر تويتر حيث كتبت " متضامنة مع خالد أبو النجا في استخدامه لحقه المكفول دستورياً في التعبير عن رأيه دون عنف، ودون أن يترتب عن ذلك تشويه و تهديد".

وأوضحت صبري "اقرأوا جيدا: أنا متضامنة مع خالد أن يقول ما يشاء دون تحريض على عنف .. هذا لا يعني أنني أوافق خالد على رأيه.. هناك فرق".