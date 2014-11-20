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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع القنصل المصري آخر التطورات السياسية

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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع القنصل المصري آخر التطورات السياسية رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع القنصل المصري آخر التطورات السياسية

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الخميس، في مكتبه بمدينة «رام الله» القنصل المصري العام همام أبوزيد حيث ناقش معه آخر التطورات السياسية وعملية إعادة إعمار قطاع غزة والتسهيلات التي تقدمها لدخول مواد البناء والطاقة.
>وأكد الحمد الله دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مثمنًا الجهود المصرية في استضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة ورعاية الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ورفع المعاناة عن أهلنا في القطاع.
>وبحث الحمد الله مع القنصل المصري الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والجهود المبذولة في دعم عملية إعادة إعمار غزة.

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